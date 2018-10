Journaliste vertelt hoe zaak-Ronaldo aan het licht werd gebracht: “We kregen alleen brieven van zijn advocaten”

Cristiano Ronaldo lijkt in steeds nauwere schoentjes te komen wat de verkrachtingszaak rond zijn persoon betreft. De Portugese wereldster werd vorige week openlijk beschuldigd van een verkrachting die in 2009 zou plaatsgevonden hebben. De Amerikaanse sportblog Deadspin sprak over het onderwerp met Antje Windmann, een Duitse Der Spiegel-journaliste die samen met een team de hele zaak weer naar buiten bracht.

Uit het transcript van Deadspin:

Deadspin: “Je ontving documenten van deze zaak voor het eerst via Football Leaks. Kan je vertellen wat die juist inhielden en wanneer je die exact in handen kreeg?”

Antje Windmann: “Dat was meer dan anderhalf jaar geleden. Wat we vonden, waren stukjes van de puzzel. Het ging over een nacht in Las Vegas in 2009, met een vrouw die beweerde dat Cristiano Ronaldo haar heeft verkracht. Maar dat was nog maar de eerste stap. Niet het hele verhaal werd uit de doeken gedaan in deze documenten.”

Ronaldo en slachtoffer Kathryn Mayorga. Foto: AP

Deadspin: “Realiseerde je je, toen je de documenten in handen kreeg, dat dit een straf verhaal was? Wat was je eerste reactie toen je ze zag?”

Antje Windmann: “We reageerden allemaal kritisch en bespraken het vaak. Omdat zoiets, zoals je weet, een grote investering van tijd en energie is. Je gaat op onderzoek en stelt jezelf de vraag of het loont om de zaak uit te pluizen. Ofwel is het iets waar waarschijnlijk niets uit zal voortkomen. In dit geval hebben wij - een team van redacteurs en onze jurische afdeling - besloten om ermee door te gaan.”

Deadspin: “Hoe kreeg je het onderwerp toegewezen?”

Antje Windmann: “We zijn een relatief grote uitgeverij. We hebben dus veel collega’s en we hebben het geluk dat we in zeer goede omstandigheden kunnen werken. We kunnen altijd rekenen op het vertrouwen van onze bazen én hebben de middelen om op onderzoek te gaan.”

Deadspin: “Heeft de eerdere beschuldiging van verkrachting aan het adres van Ronaldo in 2005 een rol gespeeld in jouw berichtgeving? Aanklaagster Kathryn Mayorga zei dat ze het verhaal aan het licht bracht om te ontdekken of ook andere vrouwen slachtoffer waren geworden van Ronaldo.”

Antje Windmann: “Eerlijk gezegd niet. Omdat dit, tot op de dag van vandaag, een vaag verhaal is voor mij. Ik heb geen idee wat er destijds gebeurde, we konden het niet vergelijken. We bekeken dit als een aparte zaak.”

Foto: AFP

Deadspin: “Heb je, nadat je de documenten van Football Leaks kreeg, meer zaken van andere bronnen verzameld, of ging je vervolgens vooral luisteren naar de commentaar van anderen?”

Antje Windmann: “Uiteindelijk hebben we verschillende documenten van verschillende bronnen. Onze berichtgeving is dus niet louter gebaseerd op de documenten van Football Leaks, neen. Toen we zeker waren dat we voldoende informatie hadden vergaard, zijn we er pas mee naar buiten gekomen.”

Deadspin: “Zoals je zegt, is de brief van Kathryn Mayorga aan Cristiano Ronaldo over de vermeende verkrachting en het effect dat die op haar heeft gehad, een cruciaal element in dit verhaal. Die brief, die aan Ronaldo moest worden voorgelezen, maakte deel uit van de schikking. Zijn management zei dat die brief hem nooit is voorgelezen, terwijl zijn advocaten in 2009 zeiden van wél. De verklaringen uit het kamp-Ronaldo lopen zo ver uit elkaar, dus ik vraag me af: hoe heb je getracht duidelijkheid te krijgen?”

Antje Windmann: “We hebben het kamp-Ronaldo vragenlijsten doorgestuurd. Maar we hebben ook op andere manieren geprobeerd met hen in contact te komen. Nooit hoorde ik een verklaring voor de verschillende info die door zijn entourage werd verstrekt.”

Foto: AP

Deadspin: “Je zei dat je verschillende keren hebt geprobeerd om Ronaldo te spreken om hem zijn kant van het verhaal te laten doen. Kan je beschrijven hoe je hebt geprobeerd met hem in contact te komen?”

Antje Windmann: “We hebben via tussenpersonen geprobeerd hem te bereiken, maar nooit kenden we succes. Elk mogelijk verzoek tot rechtstreeks contact werd afgewezen. (…) We kregen geen antwoorden. Wat we wél kregen, waren advocaten die brieven schreven dat hun cliënt alles ontkende en vroegen om er niet over te schrijven, omdat het over zijn privacy ging.”

Deadspin: “Heb je er ooit aan gedacht hem gewoon met de feiten te confronteren op een openbare plaats of een persconferentie? Dat is iets wat in de Verenigde Staten meer en meer gebeurt met spelers of coaches die ergens van zijn beschuldigd of iets in de doofpot hebben trachten te stoppen.”

Antje Windmann: “Nee, dat is niet onze stijl van berichtgeven. Dat zouden we niet doen. Wat me wel verraste, is dat hij na de eerste berichtgeving over de aanranding nooit een vraag erover kreeg op eender welke persconferentie. Als ik het verhaal had gelezen in een andere krant, had ik hem er zeker naar gevraagd. Maar er gebeurde niets. Dus in zekere zin lijkt hij – ik weet niet of het het juiste woord is – onaantastbaar. Journalisten twijfelden om hem ernaar te vragen.”