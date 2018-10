“Klaag niet, je beseft niet hoeveel geluk we hebben”: Franse president Macron gaat pensioenen verlagen

We moeten niet zoveel klagen. Dat vertelde Emmanuel Macron tijdens een bezoekje aan een Frans dorp aan een vrouw die kwam klagen over haar lage pensioen. “Ach, we beseffen niet hoe immens veel geluk we hebben”, sprak de Franse president. En dat net na een verlaging van de pensioenen in zijn land.

Volgens de Franse president moeten we allemaal wat meer leven volgens het motto van Charles de Gaulle. De kleinzoon van de overleden generaal en regeringsleider had Macron verteld dat mensen het recht hebben om vrijuit te spreken, maar geen recht hebben om te klagen.

Dat vertelde Macron aan enkele gepensioneerden tijdens een bezoek aan Colombey-les-Deux-Eglises, de Franse stad waar De Gaulle begraven ligt en gewoond heeft. De ouderen hadden bij de president geklaagd over hun lage inkomen. Bovendien vrezen ze na een nieuwe besparingsoperatie van de president dat de pensioen alleen nog maar zullen dalen.

“De generaal had gelijk”, zei Macron. “Ons land zou niet hetzelfde zijn als iedereen zich aan die vuistregel van De Gaulle hield. We moeten niet zoveel klagen, maar beseffen hoe immens veel geluk we hebben. We zien steeds meer oudere mensen in onze maatschappij die in goede gezondheid zijn.”

Macron wordt wel eens de president van de rijken genoemd en heeft al geklaagd over het vele geld dat in Frankrijk naar sociale programma’s gaat. De verlaging van de pensioenen komt voor veel Fransen dan ook niet als een verrassing.