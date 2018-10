Sergio Ramos dolt met Courtois op training: “Doe wat je kan, Thibaut”

Bij Real Madrid wordt keihard getraind om zaterdag voor het eerst in drie wedstrijden weer te kunnen scoren. Ook door verdediger Sergio Ramos, die op training meermaals doelman Thibaut Courtois onder vuur nam met vrije trappen. Onze nationale nummer één moest zich meermaals omdraaien om een bal uit zijn netten te vissen. Tot jolijt van Ramos, die met plezier de beelden op zijn Twitterpagina deelde. “Wanneer het moeilijker wordt, duw je door. Doe wat je kan, Thibaut”, luidde het bijschrift.

?? When the road gets tough, push harder.

?? Listos para mañana.

(Thibu, haz lo que puedas... ??????)#HalaMadrid pic.twitter.com/WHY89uDTCr