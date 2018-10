Melania Trump onder vuur door haar helm: “Ze begrijpt er niets van”

Melania Trump is tijdens haar eerste soloreis sinds ze First Lady van de VS is onder vuur komen te liggen. Niet door iets te zeggen of te doen, wel door een in de ogen van velen ongelukkige helmkeuze.

De presidentsvrouw reist momenteel door Afrika op haar eerste soloreis sinds ze samen met haar echtgenoot Donald Trump in het Witte Huis ging wonen. Het hoogtepunt van haar reis moet haar bezoek aan Egypte worden, maar ook Kenia stond op de planning. Trump bezocht er het Nairobi National Park, waar ze onder meer een safari meemaakte en baby-olifantjes mocht voeden.

Schijnbaar onschuldig allemaal, maar op sociale media ontstond toch ophef door de outfit die de First Lady daarvoor had aangetrokken. Een huidkleurige broek, kniehoge botten en een wit hemd - tot daar niets verkeerd - maar op haar hoofd droeg Melania een tropische witte helm. En dat bleek geen goed idee.

Merg

Wat is nu precies het probleem? De tropische helm, gemaakt uit merg, is een helm die in koloniale tijden gedragen werd door Europese reizigers en toeristen die Afrika bezochten en stond symbool voor de ‘suprematie’ van de blanke overheerser.

“Die helm werd gedragen door kolonisten tijdens de donkere Afrikaanse dagen”, schreef iemand op Twitter. “Dat valt niet goed bij ons Afrikanen. Wie heeft je kledingadvies gegeven?” Honderden andere mensen toonden zich kwaad. “Het toont vooral dat Melania helemaal niets begrijpt van Afrika”, klonk het bijvoorbeeld.

Wel gepast

Elliot Ross, doctoraatsstudent aan de universiteit van Columbia, vindt het niet verkeerd dat de First Lady de helm draagt. “De helm wordt soms weggezet als een symbool voor avontuur en exploratie, maar dat is verkeerd”, zegt hij in The Independent. “Hun historische sociale rol was om blanke fragiliteit en angsten weer te geven en om het onderscheid tussen blanke burgers en de koloniale politie of het leger duidelijk te maken. Ik vind dat haar helmkeuze gepast is. Het regime dat ze in Kenia vertegenwoordigt is er een van blanke suprematie met beleid en ideologie die een voortzetting zijn van hoe het vroeger was.”