Uber bestuurder valt in slaap achter stuur: “Engste rit van mijn leven”

Er zijn beelden opgedoken van een Australische Uber bestuurder die in slaap valt achter het stuur. Bij elk verkeerslicht dat de man tegenkomt en even moet staan wachten, is het van dat. “Hé, het is groen hoor”, hoor je de passagier enkele keren zeggen.

“Ben je al even aan het werk, vriend?”, vraagt de passagier in de auto aan de bestuurder. “Je valt constant in slaap”, voegt hij er ook nog aan toe. Op een antwoord hoeft de man niet te wachten. De bestuurder praat liever niet. Maar bij het volgende kruispunt waarbij er lichten aan te pas komen, is het weer zo ver. De bestuurder valt in slaap en schiet pas wakker wanneer de auto’s achter hem beginnen te claxonneren.

Wanneer de slaperige bestuurder ook een eenrichtingsstraat inrijdt in de verkeerde richting, en een drempel negeert, is het genoeg geweest. “Jij bent echt de vreselijkste bestuurder ooit. Ik rapporteer dit aan Uber en aan de politie”, riep de passagier terwijl hij kwaad uitstapte.