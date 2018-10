Dertig jaar na ’s werelds grootste kernramp krijgt Tsjernobyl een nieuwe ‘groene’ bestemming

De Oekraïense autoriteiten hebben het terrein rond de centrale van Tsjernobyl een nieuwe ‘groene’ bestemming gegeven. Op het onherbergzame en uiterst radioactieve terrein zijn zonnepanelen geplaatst. Ruim 30 jaar ’s werelds grootste kernramp produceert Tsjernobyl opnieuw stroom.

Tsjernobyl produceert weer stroom, alleen is het deze keer geen kernenergie, maar wel zonne-energie. De panelen liggen binnen de zogenaamde ‘exclusie zone’. Dat is het verbonden terrein rond de gesmolten reactor. De radioactiviteit is er op sommige plekken zo hoog dat een kwartiertje wandelen al fatale gevolgen kan hebben. Het zal nog ruim 24.000 jaar duren eer de zone terug bewoonbaar wordt, plutonium namelijk heeft een bijzonder lange halveringstijd (dat is hoe lang het duurt eer radioactief materiaal maar half zo veel straling afgeeft nvdr.). In 2016 heeft de Oekraïense regering nog een gigantische sarcofaag over de gesmolten reactor geplaatst om te voorkomen dat er nog meer radioactief materiaal in de omgeving terecht zou komen.

Foto: REUTERS

Om het radioactieve gebied toch een nuttige bestemming te geven hebben de Oekraïense autoriteiten er nu zonnepanelenpark geïnstalleerd. De panelen liggen op amper honderd meter van de gesmolten reactor (onder de sarcofaag). AFP meldt nog dat het een bescheiden installatie is. De panelen kunnen 1 megawatt produceren, wat goed is voor de stroomvoorziening van om en bij de 2.000 gezinnen. Op termijn kan het park uitgebreid worden. Gezien het land onbewoonbaar is en ook landbouw de komende millennia niet aan de orde is. Ook schijnen de fotovoltaïsche cellen in de panelen geen hinder te ondervinden van de radioactiviteit.

Ook is de Oekraïense regering al langere tijd bezig met het diversifiëren van haar energievoorzieningen. Momenteel is het land nog heel afhankelijk van Russisch gas en sinds de annexatie van de Krim zijn de relaties met de Russische autoriteiten danig verzuurd. Dit project is een eerste voorzichtige stap om onafhankelijker te worden van Rusland.