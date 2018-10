Waarom de burgemeester van Vorselaar zoveel beter scoort dan zijn buur uit Grobbendonk: “We kennen Lieven beter dan dieje van ons”

Hoe komt het dat de inwoners van Grobbendonk volgens ons Gemeenterapport zo ontevreden zijn over hun bestuur, terwijl een dorp verder de score extreem hoog ligt? Vorselaar staat in de top vijf, Grobbendonk is laatste. De burgemeester speelt een rol, maar de kloof tussen de twee Kempische dorpen is groter dan dat. “Die van Grobbendonk zijn meer op ulle eigen.”