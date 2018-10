Wedstrijd van de maand? Witsel en Dortmund winnen knotsgekke match met zeven doelpunten en hattrick

Borussia Dortmund heeft zaterdag op de tweede speeldag van de Duitse Bundesliga met 4-3 gewonnen tegen Augsburg. Rode Duivel Axel Witsel speelde de hele wedstrijd.

Alfred Finnbogason (22.) - ooit even actief bij Lokeren - bracht de bezoekers op voorsprong in de eerste helft, invaller Paco Alcacer (62.) maakte in de tweede helft gelijk.

GOAL | Finnbogason trapt Augsburg op voorsprong! ??



0??-1??#BVBFCA pic.twitter.com/aQnefc0NUY — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

GOAL | Gouden wissel! Alcacer scoort bij z'n eerste baltoets! ??



1??-1??#BVBFCA pic.twitter.com/i7at0GaKLf — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

Philipp Max (71.) leek Augsburg weer even de zege te schenken, maar Alcacer (80.) maakte weer gelijk. Op zes minuten van het einde leek Dortmund de zege op zak te steken na een doelpunt van Mario Götze (84.), maar Michael Gregoritsch (87.) maakte gelijk.

Alwéér Alcacer bracht die felbevochten zege alsnog binnen met een goal in minuut 96. Dortmund sluit het weekend met 17 op 21 hoe dan ook af als enige leider.

HATTRICK | Onwaarschijnlijk einde van de wedstrijd! Alcacer scoort met een schitterende vrije trap en maakt zo zijn hattrick compleet! ????????



4??-3??#BVBFCA pic.twitter.com/viKpPY5ZdH — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

Bij Dusselsdorf speelde Benito Raman de hele wedstrijd tegen Schalke 04, die met 0-2 werd verloren na doelpunten van McKennie (48.) en Burgstaller (53.). Opvallend: Dodi Lukebakio werd uit de kern gehouden, nadat hij eerder op zaterdag te laat kwam voor de tactische bespreking.