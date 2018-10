Alderweireld redt het vel van Tottenham met defensieve actie, Kabasele is opnieuw de schlemiel bij Watford

Mousa Dembélé (dij) en Jan Vertonghen (hamstring) ontbraken bij Tottenham met blessures, Alderweireld speelde de hele wedstrijd. Eric Dier maakte al na acht minuten het enige doelpunt, bij de bezoekers moest Joe Ralls (58.) in de tweede helft gaan douchen na een rode kaart.

Watford had tegen Bournemouth al één doelpunt van David Brooks om de oren gekregen toen Kabasele naar de kant moest, nadien volgden er nog drie. Joshua King (33.) benutte eerst de penalty die volgde op het truitje-trek van onze landgenoot, en maakte er niet veel later nog eentje (45.). Callum Wilson (46.) legde meteen na de rust de eindstand vast. Kabasele veroorzaakte nu twee strafschoppen en kreeg twee keer rood in zijn laatste drie wedstrijden voor de Hornets.

The last time Watford conceded three goals in the opening 45 minutes of a Premier League home game was in November 2017:



Watford 2-4 Manchester United



The Hornets don’t often get stung in the first-half. pic.twitter.com/cmMjwP02vK