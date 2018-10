Hebben onze militairen de varkenspest geïmporteerd? Twee besmette kadavers aangetroffen in kamp in Aarlen

In het militaire kamp Lagland, nabij Aarlen (Luxemburg), zijn twee kadavers aangetroffen van everzwijnen besmet met de Afrikaanse varkenspest. Dat bevestigt een woordvoerder van Defensie aan Belga. Het is nog niet duidelijk waar de kadavers precies vandaan komen en hoe ze daar terecht zijn gekomen. Volgen RTBF bestaat de kans dat de militairen op die manier de uiterst besmettelijke ziekte hebben ‘geïmporteerd’. Het kamp is volledig afgesloten en is van kop tot teen ontsmet.

Volgens de Franstalige zender werd één van de kadavers op 21 september ontdekt. Gezien het kadaver al in verregaande staat van ontbinding was, moet het dier twee tot vier weken eerder gestorven zijn. Het varken in kwestie is dus mogelijk de ‘patiënt zero’, het eerste dier dat besmet raakte en het virus verspreidde.

Bij Defensie wordt enkel bevestigd dat twee besmette varkenskadavers in het militaire kamp zijn aangetroffen. Hoe en waarom de kadavers daar terecht zijn gekomen, is voorlopig een raadsel. De betrokken instanties melden intussen dat het militaire domein volledig ontsmet is en dat in de getroffen zone geen enkele militaire oefening heeft plaatsgevonden.

Drie pistes

Volgens de RTBF zijn er drie mogelijke verklaringen voor het uitbreken van de varkenspest: wilde everzwijnen hebben besmet voedselafval gegeten of zijn ermee in contact gekomen. Een tweede piste is dat de ziekte via jachttoerisme werd meegebracht uit Oost-Europa. Een derde piste is “door het komen en gaan van in Lagland gelegen Belgische militairen na hun terugkeer uit de Baltische landen”.

In Lagland ligt een militair kamp waar Belgische en buitenlandse militairen trainen. Het kamp ligt tevens in de afgesloten zone waar een circulatieverbod heerst nadat er Afrikaanse varkenspest uitbrak.