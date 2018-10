Beste supersub in Bundesliga: Barça-huurling scoort zes keer bij laatste drie invalbeurten

Barça-huurling Paco Alcácer heeft zich met zijn hattrick tegen Augsburg in de geschiedenisboeken van de Bundesliga gevoetbald. De Spanjaard van Borussia Dortmund scoorde ondertussen al zes keer in amper drie matchen. Straf. Nog straffer: hij had daar amper 71 minuten voor nodig ... als invaller.

Tegen Augsburg haalde Dortmund-coach Lucien Favre Alcácer van de bank bij een 1-0 achterstand. De Fransman wist wat de huurling van FC Barcelona teweeg kon brengen. In zijn eerste twee invalbeurten scoorde hij al drie keer, ondanks spierproblemen. Maar in het half uur dat de Spanjaard kreeg ontplofte hij helemaal. Zijn eerste baltoets was al meteen raak en goed voor de levensbelangrijke 1-1-gelijkmaker. Nadien scoorde hij de 2-2 en bij een 3-3-stand poeierde hij een vrije trap heerlijk in doel en zorgde na een knotsgekke slotfase voor toch nog voor de drie punten voor Witsel en co.

Van een supersub gesproken. Want dat maakt de doelpuntenreeks van Alcácer nog indrukwekkender. De Spanjaard stond nog geen enkele keer in de basis, maar viel telkens in. Voor zijn zes doelpunten had hij amper 71 minuten nodig. In de geschiedenis van de Bundesliga evenaart hij daarmee Gert Dörfell, die in 1963 hetzelfde kunstje klaarspeelde voor Hamburg.

