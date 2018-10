Lets sociaal netwerk gehackt op verkiezingsdag: Pro-Russische boodschap en volkslied bij inloggen

Het belangrijkste sociaal netwerk in Letland, Draugiem, is zaterdag gehackt geweest. Op de inlogpagina verscheen een pro-Russische boodschap en weerklonk het Russische volkslied. Het gebeurde net op de dag dat de Letten naar de stembus trekken. Een pro-Russische partij wordt wellicht de grootste.

Na de vaststelling van de hacking werd de website offline gehaald. Er loopt een onderzoek, zo kondigde minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics aan. “We zijn goed voorbereid om elke mogelijke inmenging in onze verkiezingen aan te pakken”, zegt hij.

De hackers schreven in het Russisch: “Kameraden Letten, dit gaat u aan. De grenzen van Rusland hebben geen beperkingen”. De tekst doet denken aan slogans van nationalistische Russen in de tijd van de aanhechting van de Krim. Het is niet duidelijk wie achter de aanval op Draugiem zit.

Volgens de laatste peilingen zal de pro-Russische partij Harmonie als grootste uit de stembusgang komen. Of ze daarmee aan de macht komt, is echter onzeker. Ook bij de vorige verkiezingen was Harmonie de grootste, maar ze vond geen coalitiepartners. Mogelijk lukt het deze keer wel met een of twee populistische partijen.