Club Brugge start mogelijk met drie wissels op het veld van Standard

Leko trekt met een selectie 21 spelers naar de topper op Standard. Net voor de interlandbreak denkt de Brugse coach eraan om te verrassen en twee à drie spelers te wisselen. Voor Cools en Amrabat is er opnieuw geen plaats in de kern.

“Leko kan makkelijk drie à vier spelers wisselen zonder aan kwaliteit in te boeten”, liet Michel Preud’homme vrijdag optekenen. Het moet de Brugse coach op ideeën gebracht hebben. Voor de trip naar Standard op zondag speelt Leko met het idee om een drietal spelers te wisselen en zo net voor de interlandbreak toch wat te roteren. Zo krijgen we waarschijnlijk de eerste basisplaats voor Mata, de zomeraanwinst die eerst enkele maanden moest revalideren door pubalgie. Daardoor zou de jonge Vlietinck - die Cools uit de selectie houdt - opnieuw naar de bank verdwijnen. Mata mocht al twee keer invallen tegen Cercle en Dortmund en deed het telkens niet onaardig. Ook achterin gaat Leko misschien wisselen. Mitrovic, die uit de ploeg verdween na de comeback van Mechele na een blessure aan de buikspieren, kan Poulain aflossen. De Fransman had vorige week al wat last van de heup en speelde dit seizoen al elke wedstrijd. Gezien zijn blessuregevoeligheid is wat rust geen slecht idee.

Ten slotte krijgt Dennis misschien een nieuwe kans in de aanval naast Wesley. Vorig jaar gebruikte Leko die combinatie meermaals, maar sinds dit seizoen word Dennis vooral op de flank uitgespeeld. Dat wil zeggen dat Schrijvers, ondanks twee doelpunten tegen Cercle nog steeds geen onbetwistbare basisspeler is, mogelijk terug op de bank moet plaatsnemen. Dennis kon dit jaar nog niet overtuigen door een enkelblessure en de concurrentie van Rezaei, Schrijvers en Vossen voorin. Op Sclessin gun Leko hem dus waarschijnlijk zijn derde basisplaats in de competitie. Op het middenveld behoudt Rits ten slotte de voorkeur op de fitte Nakamba. Nieuwkomer Amrabat zit alweer niet in de selectie.