Cardiff-verdediger Joe Ralls was het duidelijk allemaal even beu tegen Tottenham en besloot dan maar om Lucas Moura onderuit te halen. Dat hij weinig bal mee had, is het minste wat je kan zeggen. Cardiff verloor de partij met 1-0.

