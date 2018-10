Courtois en pijnlijk zwak Real zetten ellendige reeks voort, ongeziene “Oktoberfestcrisis” bij Bayern na afgang

Het is crisis in Madrid en München. Real ging in de extra tijd onderuit op het veld van Alaves, Bayern verloor op eigen veld met 0-3 van Borussia Mönchengladbach.

De Koninklijke had al vijf uur en negentien minuten niet gescoord voor het bezoek aan Alaves: 3-0 tegen Sevilla, 0-0 tegen Atlético en 1-0 tegen CSKA Moskou. Het was al elf jaar geleden dat Real drie wedstrijden na elkaar niet kon scoren.

Coach Julen Lopetegui zette Thibaut Courtois weer in doel en beschikte opnieuw over Gareth Bale. Maar Alaves stond verdedigend goed, terwijl Karim Benzema bij de rust vervangen werd voor Mariano Diaz. Bale probeerde wel, maar moest geblesseerd naar de kant voor supertalent Vinicius Junior. Alaves zorgde in de 95ste minuut voor de ultieme doodsteek: Manu Garcia kopte na een corner de 1-0 voorbij Courtois tegen de netten.

GOOOAL | Wat een slotfase! Manu García kopt Alavès op voorsprong! ????



1??-0?? #AlavésRealMadrid ???? pic.twitter.com/f8hYMyZeqW — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

Goed voor de derde nederlaag in vier wedstrijden voor Real en de vierde opeenvolgende partij dat er niet gescoord wordt. De eerste keer dat dit gebeurt sinds de eeuwwisseling.

1985 - Real Madrid have failed to score in four consecutive games in all competitions for the first time since April 1985 (five), their worst run ever. Drought pic.twitter.com/Hrej7ojkM4 — OptaJose (@OptaJose) 6 oktober 2018

Foto: REUTERS

Bayern gaat af

GOAL | Pléa trapt Gladbach op voorsprong! ??



0??-1?? ???? #FCBBMG pic.twitter.com/A6qPGqFIbL — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

GOOAL | Gladbach leidt na een kwartier al met 0-2 in de Allianz Arena! ??



???? #FCBBMG pic.twitter.com/uCFF1MDeRP — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

Gladbach maakt de stunt compleet! ??

Hermann maakt er 0??-3?? van! ??



???? #FCBBMG pic.twitter.com/lkPrawDul0 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 6 oktober 2018

Ook in Duitsland is er een grootheid niet geweldig op dreef: Bayern München verloor al voor de tweede keer dit seizoen. Het Borussia Mönchengladbach van Thorgan Hazard, die in het slot gewisseld werd, was met 0-3 te sterk. Alassane Plea (10.) bracht de bezoekers al snel op voorsprong, zes minuten later maakte Lars Stindl er 0-2 van. Patrick Herrmann (88.) legde in het slot de eindstand vast.

Bayern telt 13 op 21, een balans die ze bij de ‘Rekordmeister’ niet echt gewoon zijn. Hazard en co tellen 14 punten.

.@FCBayern fail to win three consecutive #Bundesliga matches when they have not won the title yet for the first time since August-September 2010 under manager Louis van Gaal #FCBBMG — Gracenote Live (@GracenoteLive) 6 oktober 2018

7 - FC #Bayern concede a goal in 7 consecutive #Bundesliga home games for the first time since the 2008-09 season. Vulnerable. #FCBBMG — OptaFranz (@OptaFranz) 6 oktober 2018