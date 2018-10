Mourinho kruipt door het oog van de naald na fameuze ommekeer: ManU wint op het nippertje na 0-2 achterstand

José Mourinho is door het oog van de naald gekropen tegen Newcastle. Op het eigen Old Trafford kwam Manchester United 0-2 achter. De pijnlijke exit van The Special One leek nabij. Tot de thuisploeg in de tweede helft voor een ommekeer zorgde. Alexis Sanchez scoorde het winnende doelpunt pas in de 90ste minuut. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd, Marouane Fellaini viel in.

United wilde zich dringend herpakken dit weekend, maar na tien minuten stond het zowaar al 0-2 achter tegen Newcastle. Kenedy (7.) opende de score voor de bezoekers, Yoshinori Muto verdubbelde amper drie minuten later. Bij rust kwam Marouane Fellaini invallen, maar het was met Juan Mata (70.) een andere invaller die de aansluitingstreffer maakte met een perfect geplaatst vrije trap in de kortste hoek. Anthony Martial kwam even later met de gelijkmaker. Alexis Sanchez (90.) verzorgde in het slot de winnende treffer, de vraag is nu of dat volstaat om het vel van coach José Mourinho te redden.