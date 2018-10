Brett Kavanaugh ondanks aantijgingen van seksueel wangedrag onder luid boegeroep benoemd tot opperrechter

Op Capitol Hill in Washington heeft de Senaat omstreeks zaterdag 22.00 uur (onze tijd) Brett Kavanaugh benoemd tot opperrechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. In de zaal werd de stemming meerdere malen onderbroken door betogers. “Lafaard” en “shame on you”, riepen de betogers. Aan de voet van Capitoll Hill heeft de politie tientallen betogers opgepakt. De benoeming van Kavanaugh markeert het einde van één van de pijnlijkste episodes in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek.

Zoals verwacht heeft de Amerikaanse Senaat heeft Brett Kavanaugh benoemd tot rechter bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. 50 senatoren stemden voor en 48 senatoren stemden tegen.

De stemming verliep niet zonder slag of stoot. Meerder malen werd die onderbroken door betogers. “Shame, shame, shame”, scandeerden ze vanop de bühne, over de hoofden in het halfrond. Vicepresident Mike Pence riep verschillende keren op tot het herstellen van de orde en maande de bewakers aan om de betogers uit de zaal te verwijderen.

Foto: REUTERS

Arrestaties voor de stemming

Voor aanvang van de stemming heeft de politie buiten tientallen betogers gearresteerd nadat ze door barricades waren gebroken. Zowel aanhangers als tegenstanders van Kavanaugh lieten zich horen. Tegenstanders hielden bordjes omhoog waarop “geloof vrouwen” en “hij loog onder ede” stond geschreven.

Foto: AFP

Twijfelende senatoren

De stemming van Kavanaugh heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Nadat de 53-jarige kandidaat naar voren werd geschoven door Donald Trump kwamen vier vrouwen naar buiten die Kavanaugh beschuldigden van seksueel wangedrag. Gezien een opperrechter een smetteloos blazoen moet hebben, werd zwaar aan de aantijgingen getild. Eén van de vermeende slachtoffers, Christine Blasey Ford, kwam in de senaat getuigen over het vermeende misbruik. Na haar getuigenis kwam Kavanaugh zich met vuur en emotie verdedigen. Hij ontkende alle beschuldigingen en meende het slachtoffer te zijn van een goed georkestreerde karaktermoord.

De FBI startte een klein en - volgens de Democraten te summier - onderzoek naar Kavanaugh. Het bureau kreeg een week de tijd om het onderzoek te voeren en kon de aantijgingen niet hard maken. De stemming kon gewoon doorgaan.

Foto: EPA-EFE

Victorie voor Trump

De benoeming van Kavanaugh is al de tweede conservatieve rechter die Trump naar voren heeft geschoven en ook een zitje ziet innemen.

Na het sluiten van handelsakkoorden met Canada en Mexico - die een positief effect hebben gehad op de internationale financiële markten - en het bekendraken van een historisch laag werkloosheidscijfer is dit een nieuwe overwinning voor president Trump. Een opsteker in de aanloop naar de midterms.

Met de benoeming van Kavanaugh, wiens conservatieve abortusstandpunten de bible-belt Republikeinen moet paaien, is het conservatisme in het Amerikaanse staatsapparaat bijzonder stevig gebetonneerd. Progressief Amerika is dan ook danig teleurgesteld. De Republikeinen hebben nu een meerderheid in de Senaat, het Huis en nu ook een conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof van 5 tegen 4.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018

Gezichtsverlies?

Bovendien stellen opiniemakers dat deze absolute ‘shitshow’ de Republikeinen niet gaat schaden bij de komende midterms. Sterker nog: het gaat kiezers aan beide kanten van het politiek spectrum activeren, wat de democratie ten goed komt.

“Dit gaat het Democratisch enthousiasme geen kwaad doen, integendeel”, zei Whit Ayres, een Republikeinse lobbyist en spindoctor aan The Guardian. “Maar Kavanaugh’s zaak heeft ook het Republikeinse vuur opgestookt. Velen onder hen zijn van mening dat een integer en goed man ten onrechte zwart is gemaakt. Deze zaak heeft kiezers aan beide kanten gemobiliseerd.”

Wat doet het hooggerechtshof?

Benoemingen voor het hooggerechtshof zijn voor het leven. De hoogste rechtbank in de VS buigt zich over grote ethische vraagstukken zoals abortuswetgeving, LGBTQ+-rechten en migratiekwesties. Gezien Kavanaugh van conservatief signatuur is, noemen Democraten en andere progressief gezinde Amerikanen de benoeming geen goede zaak. Voor de stemming zei Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, dat Kavanaugh een tegenstander is van “natuurbehoud, vrouwenrechten, burgerrechten, LGBT-rechten, Indianen-rechten (de oorspronkelijke bewoners van Amerika nvdr.), betaalbare gezondheidszorg en de rechten van arbeiders”.

Los van de diepgewortelde ideologische breuklijnen - dieper, scherper en wijder dan ooit sinds het aantreden van Trump - is de benoeming van Kavanaugh bijzonder omstreden. De aantijgingen, de hoorzitting, het FBI-onderzoek en het partijpolitieke karakter van zijn benoeming gaan de Amerikaanse geschiedenis in als “een circus”, “een absoluut dieptepunt voor de senaat” of zoals Republikeins senator voor Louisiana, John Neely Kennedy, het omschreef: “Een intergalactische freakshow.”