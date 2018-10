Beerschot Wilrijk met laat maar prachtig doelpunt dan toch voorbij Tubeke

Beerschot Wilrijk heeft de drie punten thuis gehouden tegen Tubeke. Het werd 1-0. Marius Noubissi kroonde zich drie minuten voor tijd tot matchwinnaar met een geweldig schot dat via de onderkant van de lat in doel verdween. Het Kiel ontplofte want tot dan had de thuisploeg vruchteloos alles geprobeerd om te scoren. De Mannekes staan voorlopig tweede in de eerste periode van 1B, met even veel punten als leider KV Mechelen.

Om bovenaan te blijven meedraaien moest Beerschot Wilrijk tegen Tubeke de drie punten absoluut thuis houden. Zeker gezien het programma dat de Mannekes de twee eerstkomende weken af te werken krijgen, met respectievelijk uitwedstrijden bij Union en KV Mechelen.

Beide ploegen begonnen de wedstrijd aan een vrij strak tempo, waarbij het balbezit vooral voor de thuisploeg was. Slordig terugleggen van Brogno leidde naar het eerste gevaarlijk standje voor het doel van Vanhamel. Prychynenko kon afweren in hoekschop. Een poging van Dom en een schot vanuit de draai van Noubissi waren nog het noteren waard, maar het echte gevaar bleef voorlopig uit.

Messoudi naar de kant

Na amper zeven minuten spelen greep Messoudi naar zijn hamstring. Even probeerde hij nog, maar na een kwartier drong een vervanging zich op. Jimmy Hoffer werd de nieuwe nummer 10.

Beerschot Wilrijk toonde de grootste drang naar voor, waarbij vooral spits Noubissi moeilijk af te stoppen bleek. Zo zette hij zich door op de linkse flank, om uiteindelijk op doelman Defourny te besluiten. Een schot van Weymans en een vrijschop van Maes werden gemakkelijk gestopt door de respectievelijke doelmannen. Hoffer zag zijn schuiver naast het doel belanden. De beste kans viel voor de voeten van Noubissi. Het was Tissoudali die de bal recupereerde en de Kameroense spits aanspeelde. Hij speelde zich met enkele snelle beweging vrij, maar besloot dan alleen voor de doel pardoes op de keeper. Na een vrij makke eerste helft met weinig of geen uitgespeelde kansen gingen beide ploegen rusten met een 0-0 tussenstand.

Tubeke loert op counter

Met hoop op beter voetbal, meer beweging en meer ideeën en vooral op een doelpunt werd de tweede helft op gang gefloten. Van Hyfte speelde Noubissi aan die meteen uithaalde met links, maar de bal stierf in het zijnet. Even later had doelman Defourny alle moeite met een vrijschop van Prychynenko, maar een doelpunt bleef voorlopig uit. Tubeke trok zich meer en meer terug en loerde enkel nog op de counter. Beerschot Wilrijk zocht naar meer voetballende oplossingen en zette de gasten onder druk. Tubeke probeerde het tempo uit de match te halen door tijd te trekken, de bal vrij risicoloos rond te spelen en zo nodig een lichte overtreding te maken. Doelman Vanhamel werd nog één keer op de proef gesteld door Bueno, maar hij redde attent in hoekschop.

Coach Stijn Vreven bracht nog Abaz en Vancamp in voor Tissoudali en Van Hyfte, maar het bleef wachten op een uithaal van Marius Noubissi, drie minuten voor affluiten. Met een magistrale knal met links schoot hij de bal via de lat onhoudbaar voorbij Defourny.

Zo kreeg de thuisploeg toch nog loon naar werken en bleven de drie belangrijke punten op het Kiel.