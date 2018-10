De Bruyne doet opvallende onthullingen over City-ploegmaats: “Kompany breekt iedereen met zijn hoofd”

Kevin De Bruyne is momenteel nog aan het herstellen van zijn knieblessure, maar Sky Sports heeft de Belgische spelmaker vlak voor de clash tegen Liverpool vertelt over zijn ploegmaats bij Manchester City. En onze landgenoot deed ook enkele opvallende onthullingen. “Bernardo Silva kleedt zich echt als een veertigjarige.”

Gevraagd wie van zijn ploegmaats De Bruyne zou roepen als hij in een gevecht verzeild geraakt, antwoordde onze landgenoot dat hij Kompany absoluut aan zijn zijde wil hebben. “Samen met Delphy (Fabian Delph, nvdr.). Vinny is een beest en Delphy houdt enorm van boksen. Hij is altijd oefeningen aan het doen. Ik denk dat ze enorm lastig zijn om tegen te vechten. En als ze tegen elkaar zouden vechten? Dan wint Vincent, denk ik. Hij breekt iedereen met zijn hoofd. Maar ik weet niet of hij dat wel mag.”

Kattengejank bij Zinchenko

Wie de slechtste zanger is in de kleedkamer van City, daar moest De Bruyne ook niet lang over nadenken. “Zinchenko”, aldus de Rode Duivel. “Hij kan veruit het slechtst zingen. Hij doet het altijd, maar het is echt heel slecht. Je wil het echt niet aanhoren. Dat ze zeggen dat we broers zijn? Ja, dat wil hij wel. Maar dat gaat niet. Ook al lijkt hij een beetje op mij.”

Foto: Photo News

Modegrillen bij Bernardo Silva

Bij de spelers Manchester City is de kledingstijl van Bernardo Silva blijkbaar vaak mikpunt van spot. “Maar die is dan ook verschrikkelijk”, vertelt De Bruyne honderduit. “Hij kleedt zich als een 40-jarige, maar hij is pas 24. He draagt altijd dezelfde vuile, witte schoenen. Ze zijn al afgesleten en we zeggen hem vaak: ‘Koop eens nieuwe schoenen. Je hebt er het geld wel voor.’”

Foto: Photo News

Danstalent Sterling

En natuurlijk passeerde ook de vraag wie nu de beste danser is. “Raheem (Sterling, nvdr.)”, antwoordde De Bruyne niet onverwacht. “Door zijn Jamaïcaanse invloeden. Maar wie het ook niet onaardig doet is John Stones. Crazy eigenlijk. Hij heeft echt moves, althans voor mij toch. Maar hij is erg nederig daarover. Hoe mijn dansmoves zijn? Verschrikkelijk! Ik denk dat ik zelfs geen moves heb. Ik chill altijd wat op de achtergrond.”

Foto: Photo News

Twitterende Mendy

En ook de excentrieke Benjamin Mendy kwam uiteraard aan bod. “Hij is echt gek”, aldus De Bruyne. “Vooral op sociale media dan. In het dagelijkse leven is hij redelijk rustig, maar ik weet niet wat hij allemaal uitsteekt op Twitter en zo. Hij zit er constant op. Ze zouden hem er een award voor moeten geven.”

Just when you thought I didnt win enough trophies in 2018 @anthonyfjoshua #JoshuaPovektin pic.twitter.com/K1zdf2DyNZ — Benjamin Mendy (@benmendy23) 22 september 2018

De mens David Silva

Van alle teamgenoten kijkt De Bruyne zowat het meeste op naar David Silva. “Hij speelt intussen al 13 of 14 jaar constant op hoog niveau en dat is echt lastig. En zeker met wat hij allemaal heeft meegemaakt met zijn zoon (Silva’s zoon Mateo werd veel te vroeg geboren en lag vijf maanden in het ziekenhuis, nvdr.). Hij is een fantastische persoon en een ongelofelijke voetballer.”