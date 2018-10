Preud’homme met Standard tegen de machine die hij mee hielp bouwen: “We halen niet het niveau van Club Brugge”

Vier succesvolle jaren stond Michel Preud’homme aan het roer bij Club Brugge, de tegenstander van Standard deze zondag. Onder het bewind van de Luikenaar vond blauw-zwart zich opnieuw uit en werd het de norm van het Belgisch voetbal. Bij de Rouches is MPH deze zomer aan dezelfde missie begonnen. “Als we hier in drie à vier jaar hetzelfde kunnen bewerkstelligen als in Brugge zou ik heel tevreden zijn”, zegt Preud’homme.

Nog lang niet alles loopt zoals het zou moeten op Sclessin. Het elftal van Preud’homme is zoekende. Naar de juiste afstemming, naar de beste elf, sommige spelers naar hun beste vorm. De resultaten zijn ondertussen wisselvallig. Standard ligt al uit het bekertoernooi en in de competitie bedraagt de achterstand op leider Club Brugge al tien punten. Of dat de Luikse T1 stoort? Uiteraard, daarvoor is hij simpelweg een te grote winnaar. Toch is het niet iets wat hij op voorhand had uitgesloten. “Als ...