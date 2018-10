Vier Franse jongeren gewond na ongeval op E17, twee van hen in levensgevaar

Harelbeke -

Vier Franse jongeren zijn in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt bij een ongeval op de E17 in Harelbeke tussen Kortrijk en Gent. Daardoor was de snelweg richting Gent een uur lang versperd rond 2 uur. Twee van de jongeren zijn in levensgevaar, meldt VRT Nieuws.