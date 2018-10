Zoveel kost een hond je écht: “We zien dikwijls dat baasjes de dierenarts niet kunnen betalen”

“Mensen moeten vaker stilstaan bij de ware kostprijs van een huisdier, want die wordt enorm onderschat”, zegt Anne De Beul van de Vlaamse Dierenartsenvereniging. Volgens haar is een huisdier te vaak een emotionele aankoop. “We zien dikwijls dat baasjes hun rekeningen bij de dierenarts niet kunnen betalen.”

Het gebeurt te vaak, vindt Anne De Beul, secretaris van de Vlaamse Dierenartsenvereniging. De kinderen zien een schattige pup en overtuigen de ouders met al hun macht om het diertje in huis te halen. Of iemand besluit halsoverkop om een kitten uit een nest van de buren te adopteren. “Te vaak zijn dieren impulsieve, emotionele aankopen. Eigenaars beseffen pas later dat ze niet genoeg budget hebben om voor hun hond te zorgen. Want de initiële (eenmalige) kosten, zoals aankoop en castratie, zijn nog ...