OVERZICHT. Hoe goed scoort jouw gemeente of stad in ons Gemeenterapport?

In 30 van de 308 Vlaamse gemeenten denken de inwoners met heimwee terug aan het vorige stadsbestuur. Dat is onder meer het geval in grote steden als Antwerpen, Brugge en Oostende. In ruim 80 gemeenten geloven de bewoners dan weer dat er stappen vooruit zijn gezet door het huidige bestuur. Maar de overgrote meerderheid ziet maar weinig verandering na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Dat blijkt uit het Gemeenterapport van Het Nieuwsblad. Ontdek hier hoe jouw bestuursploeg scoort.