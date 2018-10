Advocaten willen Kim Kardashian, Paris Hilton en andere ex-liefjes ondervragen in zaak-Cristiano Ronaldo

De advocaten van Kathryn Mayorga, de vrouw die Cristiano Ronaldo van verkrachting beschuldigt, zijn van plan om Kim Kardashian, Paris Hilton en andere ex-liefjes van de voetballer te verhoren. “Zij zullen ons een goede inkijk in zijn gedrag kunnen geven”, zegt Leslie Stovall, hoofdadvocate van Mayorga, in The Sunday Mirror.

Kathryn Mayorga zegt in juni 2009 verkracht te zijn door stervoetballer Cristiano Ronaldo. Die zat die zomer op een wolk: hij had net een transfer versierd van Manchester United naar Real Madrid en stond aan de absolute voetbaltop. Toen ze hem op vakantie in de VS tegen het lijf liep in een nachtclub, belandde ze met hem en nog wat anderen in een appartement in Las Vegas. Daar vergreep hij zich aan haar, zo zegt Mayorga. “Ik riep no, no, no. Maar toen besprong hij me.”

Ronaldo noemde de beschuldigingen “fake news” en blijft ontkennen, zelfs toen uit documenten bleek dat de voetballer zwijggeld betaald zou hebben aan de vrouw. Toch besliste de politie van Las Vegas om het onderzoek naar de verkrachting te heropenen. En ook de advocaten van Mayorga schakelen een versnelling hoger, zo vertellen ze zondag in The Sunday Mirror.

Het nieuwe plan van de verdediging is de ex-liefjes van de Juventus-spits ondervragen. “Zij kunnen een goeie inkijk geven in het gedrag van Ronaldo”, zegt Leslie Stovall, die aan het hoofd staat van de advocaten van de vrouw. “Ik wil elke vriendin die hem intiem kent of gekend heeft spreken, zelfs al moet ik ervoor naar het Verenigd Koninkrijk vliegen. Kathryn is vastberaden dat niemand moet afzien zoals zij heeft gedaan. We gaan elke steen omdraaien tot het zover is.”

Stovall zal haar werk hebben, want de lijst met ex-liefjes van Cristiano Ronaldo is heel lang. Onder meer met Kim Kardashian, Paris Hilton, Gemma Atkinson, Irina Shayk, Nereida Gallardo en Georgina Rodriguez deelden ooit de lakens met de spits.