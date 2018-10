Gilbert Bodart maakt debuut in politiek en vergelijkt Maggie De Block met “een varken”

Een van de beste Belgische doelmannen van zijn generatie, Gilbert Bodart, waagt zich aan zijn eerste stapjes in de politiek. Maar een week voor zijn eerste gemeenteraadsverkiezingen ligt hij onder vuur door een post op Facebook, waarin hij minister Maggie De Block vergelijkt met een varken. Niet voor het eerst.

Gilbert Bodart is volgende week lijsttrekker van de partij ‘La Droite’ bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn Luik. De eerste stappen in de politiek voor de gewezen doelman van Standard en de Rode Duivels worden sinds zaterdag overschaduwd door een opmerkelijke post op Facebook.

Op de foto staat een slapende minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), en Bodart schreef erboven dat hij bang is dat varkens geslacht zullen worden. Hij legt zo een betreurenswaardige link tussen de varkenspest in Luxemburg en het gewicht van de minister.

Bovendien is het niet zijn eerste wapenfeit. Op 29 september had hij nog een post gedeeld waarin De Block uitgelachen wordt op een zakje chips.