Steven Defour neemt afscheid van vader: “Onze laatste rit. Rust in vrede, papa”

Steven Defour is net teruggekeerd van een kuitblessure, maar heeft nu ook op emotioneel vlak een klap moeten incasseren. De 52-voudige Rode Duivel moest afscheid nemen van zijn zieke vader Jacques. Defour, momenteel actief bij het Engelse Burnley, kondigde het treurige nieuws zelf aan op Instagram. We wensen hem en zijn naaste familieleden veel sterkte toe in deze moeilijke periode.