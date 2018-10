“Mijn man is geen cowboy”: vrouw verdedigt uitbater tankstation die inbreker neerschoot

Ze begrijpt helemaal niet dat haar echtgenoot opgesloten zit. Frédérique, de vrouw van de tankstationuitbater die een inbreker doodschoot en beschuldigd wordt van moord, verdedigt haar man in een interview met Sudpresse. “Mijn man is geen cowboy”, zegt ze. Vandaag worden meer dan duizend mensen verwacht in Comblain om te protesteren tegen de opsluiting van Dominique.

Het tankstation in Comblain-au-Pont werd donderdagochtend om 4 uur overvallen door vijf gemaskerde lieden. Het vijftal werd door de gerant van de zaak verjaagd. Hij laadde zijn wapen en loste verscheidene schoten op het voertuig waarin de overvallers de vlucht hadden genomen. Een schot bleek dodelijk te zijn. Het lijk van het slachtoffer werd door zijn kompanen op straat achtergelaten.

De uitbater van het tankstation zit sindsdien in voorlopige hechtenis in de gevangenis van Hoei. Hij wordt beschuldigd van moord en er wacht hem een zwaar proces. Dat gaat er niet in bij zijn echtgenote Frédérique. “In België is er alleen gerechtigheid voor misdadigers”, zegt ze in een interview bij Sudpresse. “Ze waren met vijf. Het is een brutale procedure, zelfs al is het de procedure. Maar gelukkig heeft de politie onze zaak niet meer verzegeld, zodat ik weer kan opendoen. Dit is onze broodwinning.”

Ze heeft vrijdag kunnen bellen met haar man. “Hij huilde”, zegt Frédérique. “Maar het gaat wel goed met hem. Hij hoort niet thuis in de gevangenis, maar hij wordt goed behandeld. Mijn man heeft me nog eens gezegd dat hij niet geschoten heeft om te doden. Hij wilde het voertuig tegenhouden zodat de politie tussenbeide kon komen. Weet u, wanneer je voortdurend bestolen wordt, stelt Justitie bemiddeling of een classificatie zonder voortzetting voor. Geen wonder dat je dat beu wordt.”

De echtgenote van Dominique is niet de enige die hem steunt. Zondag worden in Comblain meer dan duizend mensen verwacht voor een protestmars tegen de sluiting van de uitbater. “Mijn man wordt hier gewaardeerd. Hij is geen cowboy. Wat hij gedaan heeft is geen voorbeeld, maar in plaats van die jongen had hij zelf ook dood kunnen zijn. Ik ben blij dat hij leeft.”