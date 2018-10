Bestuurder vlucht na crash en laat vriendin achter in wrak in Heppen

Leopoldsburg - In de Grootdonckstraat in Heppen is zaterdagavond een auto tegen een boom gecrasht. De wagen reed van Heppen richting Koersel en ging van de weg. De auto schoof in de gracht en ging mogelijk over de kop om uiteindelijk tegen een boom tot stilstand te komen. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder onvindbaar. In de auto zat een vrouw geklemd op de achterbank.

Mogelijk is ze door de slag naar achteren gevlogen. De brandweer heeft het dak van de wagen geknipt om de vrouw te bevrijden. Ze raakte als bij wonder niet ernstig gewond. Ze is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie startte zaterdagavond een zoekactie naar de bestuurder. Het is onduidelijk waarom hij de vlucht nam.