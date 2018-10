Het zal je maar overkomen: zit je rustig in een bus, geeft de buschauffeur plots het stuur aan een aap. Het overkwam enkele reizigers maandag in Karnataka, India. De bestuurder vond het alleszins erg leuk, maar zijn baas iets minder. De man, die Prakesh wordt genoemd, is ondertussen ontslagen. "Hij bracht het leven van de reizigers onnodig in gevaar", klinkt het.