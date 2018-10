Vrouw zet Theo Francken op zijn plaats in Sint-Agatha-Berchem: “Jij bent hier niet welkom!”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is donderdag uitgescholden op straat toen hij campagne wilde voeren in de Brusselse deelgemeente Sint-Agatha-Berchem. “Ik hoef geen preek van u aan te nemen”, was het kordate antwoord.

Donderdag, marktdag. Een ideale kans voor Theo Francken om zich te laten zien in Sint-Agatha-Berchem. De N-VA-staatssecretaris voerde er campagne samen met Karl Vanlouwe, een vriend en partijgenoot van Francken, maar dat zinde een vrouw niet, zo legde een lokale tv-zender vast.

“U bevindt zich in een gemeenschap die niet achter uw politieke keuzes staat, waarom bent u hier?”, vroeg ze zich luidop af. “Ik hoef geen preek van u”, antwoordde Francken daarop terwijl hij wegliep. De vrouw kreeg achteraf nog felicitaties van andere omstaanders.

Bekijk de video hier.

Het bezoek van Francken aan Sint-Agatha-Berchem maakte deel uit van een driedaagse in Brussel. Geen toeval, want de staatssecretaris is de op vier na meest populaire politicus bij de Franstaligen en het is daarom niet onverstandig om zich te laten zien een jaar voor de federale verkiezingen.