“Als de politiek niets doet, stevenen we af op een ramp”: klimaatwetenschapper schetst somber toekomstbeeld

Het beleid moet dringend veranderen. Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de VUB, schetst in De Zondag een weinig fraai beeld van de toekomst van onze planeet. “Als de politiek niets doet, zal de aarde met drie tot zes graden opwarmen tegen 2100. Dat scenario zou een ramp zijn.”

De 31-jarige Wim Thiery onderzoekt aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. De Vlaams-Brabander, die door Forbes in de lijst met dertig toonaangevende jonge wetenschappers in Brussel ondergebracht werd, zegt in een interview met De Zondag sceptisch te staan tegenover de toekomst.

“Of we afstevenen op een ramp? Dat hangt af van het scenario”, zegt Thiery. “Wetenschappers stoppen theoretische modellen in een zogenaamde supercomputer en krijgen zo een exact beeld van de toekomst. Voor hen is het doemscenario een beleid dat niet verandert. Want als de politiek niets doet, zal de aarde met drie tot zes graden opwarmen tegen 2100.”

Die opwarming zou grote gevolgen hebben voor mens én natuur. “Neem de hittegolf van deze zomer. Dat zal de normale toestand worden”, aldus Thiery. “Tegelijkertijd zal de regenval extreem worden. Als het regent, zal het overstromen. Ook de zeespiegel zal stijgen: grote delen van West- en Oost-Vlaanderen en zelfs een deel van Antwerpen zal onder de zeespiegel komen te liggen. Dat zal ook grote economische gevolgen hebben, dat kan voor politieke instabiliteit zorgen, dat zal migratiegolven veroorzaken, noem maar op. Dit scenario zou een ramp zijn.”

