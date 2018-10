Bart De Wever: “Kris Peeters heeft zich versproken en mikt op monstercoalitie zonder N-VA”

Antwerpen - Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is het duidelijk dat CD&V-lijsttrekker Kris Peeters op een Antwerpse “monstercoalitie” met Groen, SP.A en Open VLD mikt. Dat heeft hij gezegd in De Zevende Dag. PVDA is eventueel bereid om na de verkiezingen een centrumlinkse meerderheid te steunen vanuit de oppositie. “Maar alleen zonder Open VLD en enkel als er rekening gehouden wordt met ónze thema’s”, zegt voorzitter en Antwerps lijsttrekker Peter Mertens.

Eén week voor de gemeenteraadsverkiezingen staan de zenuwen op scherp in Antwerpen. N-VA-burgemeester Bart De Wever liet in de studio van De Zevende Dag nogmaals verstaan dat hij na 14 oktober graag verder wil met de huidige coalitie tussen N-VA, CD&V en Open VLD, al kon hij het opnieuw niet laten om uit te halen naar CD&V-lijsttrekker Kris Peeters . “Zes jaar lang heb ik prima samengewerkt met zijn partijgenoten, tot hij naar hier kwam en alles plots slecht was. En nu blijkt zelfs dat hij voor zijn partijprogramma samengewerkt heeft met de lijsttrekker van de oppositie.”

Alle recente peilingen tonen echter aan dat de huidige bestuurscoalitie in Antwerpen geen meerderheid meer haalt. De Wever herhaalde ook dat hij absoluut niet in zee wil gaan met “extremisten” en dus zeker Vlaams Belang en PVDA niet aan boord wil halen. Dat betekent dus dat hij noodgedwongen de hand zal moeten reiken aan Groen of SP.A.

“Aartsmoeilijk”

Maar in het verkiezingsdebat op de regionale tv-zender ATV herhaalde Vlaams Parlementslid Imade Annouri nogmaals wat zijn voorzitter en lijsttrekker Wouter Van Besien al herhaaldelijk aangaf: Groen zal onder geen beding in een Antwerpse meerderheid stappen met N-VA: “Onmogelijk. We verschillen op fundamentele punten gewoon veel te sterk van mening.” Tom Meeuws, tweede op de lijst van SP.A, liet echter wel een opening voor een coalitie met N-VA: “Al zal dat aartsmoeilijk worden.”

In theorie is ook een bestuur zonder N-VA mogelijk in Antwerpen, maar dan zullen Groen, SP.A, CD&V en/of Open VLD volgens de peilingen ook PVDA aan boord moeten hijsen om aan een meerderheid te geraken. En Open VLD sprak daartegen op ATV een veto uit, nadat Kris Peeters de voorbije weken herhaaldelijk hetzelfde deed namens CD&V.

“Peeters heeft zich versproken”

Zo lijkt een coalitie rond de as N-VA/SP.A in Antwerpen onvermijdelijk. Al laa Peter Mertens verstaan dat hij niet uitsluit om vanuit de oppositie gedoogsteun te verlenen aan een centrumlinkse meerderheid rond Groen, SP.A en CD&V. “Ik hoop nog altijd op het Borgerhoutse model (SP.A, Groen en PVDA, nvdr.) en geloof ook dat dat mogelijk is.” Uit de peilingen blijkt echter anders, en dus wil Mertens niet uitsluiten dat hij na 14 oktober gedoogsteun verleent vanuit de oppositie aan zo’n centrumlinkse meerderheid. “Maar laat het duidelijk zijn: alleen als het zonder Open VLD en N-VA is. En als er rekening gehouden wordt met ónze thema’s: armoede en betaalbaar wonen.”

Volgens Bart De Wever is alvast CD&V zo’n constructie niet ongenegen: “Kris Peeters heeft zich enkele weken geleden versproken toen hij (bij Gert Late Night, nvdr.) zij dat hij desnoods met 5 procent van de stemmen ook burgemeester wil worden. Met de N-VA erbij zal hij sowieso geen burgemeester worden. Dat kan enkel in zo’n coalitie waar je al die andere partijen als steentjes op elkaar stapelt. Het is dus duidelijk dat hij daarop mikt.”