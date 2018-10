Coucke gaat confrontatie aan met misnoegde Anderlecht-fans: “Veel transfers, weinig kwaliteit”

Marc Coucke heeft een gesprek achter de rug met enkele misnoegde Anderlecht-fans. De voorzitter van paars-wit nodigde eerder al een delegatie uit op donderdag 25 oktober, maar de achterban eiste vandaag al een gesprek voor de match tegen Zulte Waregem. Dat kwam er aan de Gaverbeek, waar Anderlecht de crisis wil doorspoelen. Bij VTM gaf Coucke vooraf kort uitleg over de ontmoeting. Tijdens de wedstrijd kwamen de paars-witte fans een kwartier later binnen en viseerden ze met spandoeken nogmaals het transferbeleid.

“De fans wilden me spreken en dus gaan we dat doen. Waarom niet? Ik kan ze er maar plezier mee doen”, aldus Coucke in een korte reactie. De preses van de Brusselaars ligt net als Luc Devroe zwaar onder vuur bij de fans. Die wijten de slechte resultaten deels aan een falend aankoopbeleid.

Dat het hoog zit bij de fans, is duidelijk. Voor de aankomst van Coucke was er al duw-en trekwerk. De voorzitter trok overigens zonder kompaan Devroe naar de ontmoeting. Hoewel de fans ontgoocheld zijn in de resultaten en het beleid, appreciëren ze dat Coucke het gesprek aangaat.

Een deel van de aanhang die is afgezakt naar Waregem besloot een kwartier later binnen te komen: één minuut per inkomende transfer. De intrede na 15 minuten voetballen ging niet onopgemerkt voorbij. De fans pakten uit met verschillende spandoeken, waaronder “Veel transfers, weinig kwaliteit”, “Devroe rot op” en G”een Royal Sporting Club Oostende, geef ons RSCA terug”.

