Vlaamse fietsster opgeschrikt door hert dat plots wordt omvergereden

Tijdens een fietstochtje in Charlotte, VS, heeft Sonja Van Holderbeke iets erg opmerkelijks meegemaakt. De Vlaamse vrouw die al 18 jaar in de Verenigde Staten woont, zag hoe een hert omvergereden werd door een auto, recht voor haar neus.

In een fractie van een seconde loopt een hert vanuit het bos de straat op. De auto die ondertussen dichterbij komt, heeft geen enkele tijd om te remmen of te ontwijken waardoor het hert vol geraakt werd.

Het dier overleefde de aanrijding niet en ook Sonja zag achteraf op de beelden waar ze zelf aan ontsnapt was. “Ik had geen idee van hoe dicht het dier over ons was gevlogen. Dit had veel erger kunnen aflopen”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws.