Containerschip beschadigd na botsing bij Corsica: geen gewonden

Twee containerschepen zijn zondag op de Middellandse Zee bij Corsica tegen elkaar gebotst. Een van de twee zeereuzen heeft daarbij averij opgelopen, zo hebben de Franse autoriteiten laten weten.

Het Cypriotische containerschip CLS Virginia heeft een barst van verscheidene meters in de romp. Rondom het schip is een film op het water zichtbaar. Het is niet duidelijk om welke goedje het gaat.

Er vielen geen gewonden in de twee schepen.

De CLS Virginia lag voor anker op 28 kilometer ten noordwesten van de Corsicaanse kust toen het Tunesische transportschip Ulysse ertegen voer.

De Franse zeevaartautoriteiten hebben per helikopter een team experts ter plaatse gevlogen. Ook een marineschip dat uitgerust is om te helpen bij vervuiling en een assistentieschip, hebben koers gezet naar de plaats van het incident.

De Italiaanse marine heeft zijn hulp aangeboden.