Stier springt over balustrade tijdens feest en doorboort toeschouwster

Een patroonfeest in het Franse Aigues-Mortes is volledig verkeerd afgelopen, toen een stier zaterdag over de tribunes sprong en een vrouw doorboorde. De vrouw is zondag overleden aan haar verwondingen. Dat melden verschillende Franse media.

Eén van de evenementen van het religieuze feest bestaat uit spelen met stieren. Geen gevechten, maar grote shows waarin de dieren in kudde bij elkaar gedreven worden. Een gevaarlijk gegeven en de organisator had al meermaals afgeroepen dat iedereen in de tribune moest blijven zitten. Het was niet de bedoeling dat mensen nog zouden wandelen op het gras tussen de tribune en de piste, maar toen een koppel dat toch deed, liep het gruwelijk mis.

Plots kreeg één van de opgejaagde stieren hen immers in de gaten. Het dier sprong plots over de omheining en was niet meer te stoppen. Hij wist de man van zich af te schudden en doorboorde de vrouw. Die werd enkele meters in de lucht gegooid, waarna ze met haar hoofd op de grond terechtkwam. Als bij wonder ademde ze nog en ze werd in allerijl naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Daar is ze ondertussen overleden, zo melden verschillende Franse media. Op het patroonfeest in Aigues-Mortes is zondag één minuut stilte voor de vrouw gehouden.