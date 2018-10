Familie hersendood meisje (9) krijgt keuze: “Nieuw ziekenhuis zoeken of we schakelen machines uit”

De familie van de negenjarige Payton Summers uit de Amerikaanse staat Texas heeft een ultimatum gekregen van het ziekenhuis dat het kind behandelt. “Ga op zoek naar een ander ziekenhuis of we schakelen de machines uit”, zei het Cook Children’s Medical Center volgens CBS News. Daar ontdekte de dokters immers dat het meisje hersendood is en dat alle behandelingen zinloos zijn. De familie, die het meisje koste wat kost in leven wil houden, heeft nu negen dagen om te beslissen wat ze zullen doen.

Voor de familie van Payton is alles enorm snel gegaan. Eerst was het meisje nog hun vrolijke, levendige, ondeugende kind. Maar in één dag tijd veranderde haar mooie toekomstperspectief. Het kind zei nog “dat ze niet zo goed kon ademen”, waarna ze in de armen van haar grootmoeder viel. Payton zou nooit meer wakker worden.

In het kinderziekenhuis van het Cook Children’s Medical Center was het verdict dan ook zwaar. Ondanks het feit dat de hulpverleners haar meermaals reanimeerden, konden de artsen haar niet meer redden. Door het langdurig zuurstoftekort in haar hersenen, was ook haar hersenactiviteit gestopt. De oorzaak: het kind had al tijden een tumor vlak bij het hart, die uiteindelijk haar bloedsomloop had afgesneden. Een herstel bleek medisch gezien onmogelijk.

Hoop

Maar daar wil haar familie zich niet bij neerleggen. “We geloven dat er nog wel hoop is”, schreeuwt Tiffany Hofstetter, de moeder van het meisje, van de daken. Toen het ziekenhuis hun een ultimatum voorstelde, schrokken ze dan ook terug: ofwel zoeken ze dokters die hun dochter wel nog in leven wilden houden, ofwel zal het ziekenhuis de machines over negen dagen stilzetten. Artsen mogen dat volgens de Texaanse wetgeving doen zonder toestemming van de naasten als de situatie uitzichtloos is.

Paytons ouders zijn prompt in beroep gegaan in de hoop een compromis te kunnen vinden met het ziekenhuis. Maar een hoorzitting heeft voorlopig niets opgeleverd. Volgende woensdag wordt het hervat. “Mijn dochter is een vechter. Ik ben hier om voor haar te strijden en ik zal dat blijven doen”, aldus haar mama.

Texaanse Alfie

De zaak doet denken aan de uitputtende juridische strijd, die de ouders van de kleine Britse Alfie voerden voor hun zoontje dat in semivegetatieve toestand leefde. Het ziekenhuis vond dat de apparatuur moest worden afgekoppeld. Een tussenkomst van de paus kon het kind niet meer redden. Ouders Thomas Evans (21) en Kate James (20) zagen uiteindelijk hoe ze - tegen hun zin - de apparatuur afkoppelden. Als bij wonder bleek Alfie zes uur later nog autonoom te leven, waarna het ziekenhuis hem toch opnieuw zuurstof gaf. Maar vijf dagen later stierf het kind toch.

