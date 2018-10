Man (62) raakt wespennest tijdens tuinwerken en krijgt enkele steken, nu is hij overleden

Paul Dierick (62) uit Wetteren-Ten-Ede is overleden aan de gevolgen van verschillende wespensteken. Het slachtoffer heeft nooit eerder allergische reacties gehad aan wespensteken. Vermoedelijk ging het om hoornaars al dat kon niet bevestigd worden.

Het fatale incident dateert intussen al van enkele weken geleden. Paul had tijdens werken in een tuin bij vrienden met de bosmaaier een wespennest verstoord. “Hij kreeg daarbij verschillende steken in zijn been”, aldus zijn echtgenote Linda eerder aan Het Nieuwsblad. “Meteen daarna voelde hij zich niet goed en is de ambulance gebeld. Die is samen met de MUG ter plaatse gekomen. De MUG-arts heeft me toen verteld dat ze er maar net op tijd bij waren.”

Het was niet de eerste keer dat Paul gestoken werd, maar nog nooit had hij daar zo’n felle reactie op gehad. Meteen nadat hij gestoken werd, ging hij zitten en kreeg hij het benauwd. Zijn tong begon op te zwellen en ook zijn keel vernauwde. Kort daarna kreeg hij een hartstilstand.

De man werd met spoed naar het UZ Gent gebracht om daar dan twee weken in een coma te liggen. Pogingen om hem wakker te maken mislukten. Iedere keer kreeg de man stuipen en medicatie tegen die stuipen sloeg niet aan.

De man, die bekend staat als een ijzersterke man, is intussen aan de gevolgen van de wespensteken overleden.