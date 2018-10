SPELERSBEOORDELING. Twee uitblinkers bij paars-wit, Dimata en Sanneh zijn tegenvallers

Anderlecht heeft de crisis voorlopig even bezweerd met een deugddoende zege op het veld van Zulte Waregem, al werd het in de slotfase nog even spannend. Op het middenveld slaagde Adrien Trebel erin de ploeg te laten draaien en vooraan komt Zakaria Bakkali stilaan op toerental. Achteraan heeft Bubacarr Sanneh het dan weer moeilijk om zich door te zetten en Landry Dimata kende geen gemakkelijk namiddag.