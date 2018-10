Afrekening op Champs-Elysées: motorrijder schiet bekende gangster neer, kompaan ook in levensgevaar

Twee mannen zijn zondag gewond geraakt bij een schietpartij nabij de Champs-Elysées. Dat meldt de politie. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Een van de slachtoffers, Sophiane H., is bekend bij het gerecht voor verschillende gewapende overvallen, aldus een bron dichtbij het onderzoek.

De slachtoffers zaten samen in hun auto op de avenue George-V toen ze zondagochtend omstreeks 06.00 uur ’s plots onder vuur werden genomen door twee mannen die op een motorfiets passeerden.

De twee zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen blijkt nu Sophiane H. te zijn, die er door de politie van verdacht wordt betrokken te zijn bij verschillende gewapende overvallen, onder meer op geldtransporten, in de jaren negentig. Hij werd in 2004 opgepakt voor een overval op een geldtransport in de buurt van Parijs in 2002, maar tot twee maal toe vrijgesproken. De politie vermoedt ook dat H. achter de spectaculaire ontsnapping zat van een topgangster uit de gevangenis van Fresnes, in de buurt van Parijs, in 2003, maar heeft daarvoor onvoldoende bewijzen.

De daders van de schietpartij van zondag konden ontkomen en worden nog opgespoord door de politie.