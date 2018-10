ANALYSE. Vanhaezebrouck en Devroe kunnen weer ademen

De koord rond de nek van Anderlecht staat minder strak gespannen na de zege tegen Zulte Waregem, maar de koord is nog niet weg. Die verdwijnt pas als RSCA een serie’tje neerzet en hun niveau echt opkrikt. Maar ’t is een begin en het geeft Hein Vanhaezebrouck ademruimte. De coach kreeg ook wat lucht van de supporters, die zich vooral tegen manager Luc Devroe keerden.

Anderlecht zal Hein Vanhaezebrouck niet ontslaan. Toen Zakaria Bakkali de 0-1 maakte, spurtte de hele ploeg naar de bank. Oké, Bakkali sprong in de nek van T2 Karim Belhocine, maar Hein en de rest van de kern deelden mee in de vreugde. Er is geen breuk tussen de spelergroep en de technische staf, maar dat wisten we al. De spelers vinden soms dat er een tactische overload is, maar aan inzet heeft het hen nooit ontbroken.

De fans eisten ook het ontslag van Hein niet. Ook ...