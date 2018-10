Eden Hazard scoort opnieuw voor Chelsea en is de koning van Europa

Na twee draws op rij heeft Chelsea zondag op de achtste speeldag in de Premier League opnieuw aangeknoopt met de overwinning. Onder impuls van Eden Hazard, die het openingsdoelpunt voor zijn rekening nam, wonnen de Blues met 0-3 op het veld van Southampton. Chelsea is voorlopig de nieuwe leider.

Na amper vijf minuten was de toon voor deze pot eenrichtingsvoetbal gezet. Na een kwieke dribbel van Hazard trof Willian de lat. Southampton kreeg geen voet aan de grond, maar had halverwege de eerste helft wel op voorsprong moeten staan. Ings vlamde van dichtbij onbegrijpelijk over de dwarsligger. Aan de overzijde toonde Hazard hoe het wel moest. Barkley speelde zijn kapitein na een belherovering aan, de Rode Duivel toonde geen genade: 0-1.

Net voor het uur wisselde Barkley (57.) zijn rol als aangever in voor die van doelpuntenmaker. Chelsea hield na de 0-2 de voet van het gaspedaal, waardoor Southampton plots kansen creëerde. Redmond kwam het dichtst bij de eerredder, maar de dwarsligger stok er een stokje voor. In de slotminuten zetten Hazard en invaller Alvaro Morata (90.+3) nog de puntjes op de i.

In de stand klimt Chelsea (20 ptn) over Tottenham (18 ptn), Arsenal (18 ptn), Liverpool (19 ptn) en Manchester City (19 ptn) voorlopig naar de leiding. Liverpool en City sluiten de achtste speeldag zondagavond wel nog af op Anfield.

Eden Hazard: Is the first player to have had a direct hand in ten goals in Europe's top five leagues this season (7 goals, 3 assists), doing so every 58 minutes on average ???? pic.twitter.com/MCVHFdO10C — WhoScored.com (@WhoScored) 7 oktober 2018

Eden Hazard becomes the first player to be directly involved in 10 goals in the Premier League this season.



?? 7 goals

??? 3 assists



What a joy he is to watch. Unplayable at times. ???? pic.twitter.com/26IC65P5ZH — EPL Bible (@EPLBible) 7 oktober 2018