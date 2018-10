Praet wint het pleit van Castagne: Sampdoria pakt op een diefje de zege bij Atalanta

Brussel - Sampdoria is zondag op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A gaan winnen op bezoek bij Atalanta met 0-1. De thuisploeg van Timothy Castagne was baas tegen de club van collega-Rode Duivel Dennis Praet, maar werd koud gepakt op een stilstaande fase.

Met nog een kwartier op de klok kopte Tonelli (76.) op hoekschop het enige doelpunt van de partij binnen. In de stand klimt Sampdoria naar de vierde plaats, Atalanta is slechts zeventiende.

GOAL | Gonzalo Higuain opent de debatten in San Siro! 💥 De assist komt op naam van Suso. 👌



1️⃣-0️⃣ #MilanChievo pic.twitter.com/COZiZfVdep — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 oktober 2018

Suso vindt opnieuw de alleenstaande Higuain en legt zijn tweede van de namiddag in het mandje! ✌️ #MilanChievo pic.twitter.com/tjNalqx3Qn — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 oktober 2018

GOAL | Bonaventura zet met een gelukje de 3️⃣-0️⃣ op het bord! 🍀 #MilanChievo pic.twitter.com/geU6fTavzK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 oktober 2018

Pellissier zorgt met een mooie trap voor de aansluitingstreffer! 👏



3️⃣-1️⃣ #MilanChievo pic.twitter.com/s7etIYqUwC — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 7 oktober 2018

AC Milan hield tegen Chievo de drie punten thuis na een 3-1 overwinning. De Milanese doelpunten kwamen op naam van Higuain (27. en 34.) en Bonaventura (56.), de tegentreffer was voor Pellissier (63.). Halverwege de tweede helft mocht Sofiane Kiyine nog invallen bij de bezoekers, maar ook hij kon het tij niet meer keren. AC Milan is slechts tiende, Chievo (-1 pt) sluit de rangen in de Serie A.