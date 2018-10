Rolstoelgebruikers testen pas heraangelegde straat, hun rapport is vernietigend: “Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet”

Met een ludieke actie in de pas heraangelegde Torenstraat in hartje Lokeren hebben een aantal rolstoelgebruikers nog maar eens aandacht gevraagd voor problemen waar ze dagelijks mee kampen. In de hoop dat het stadsbestuur de straten in de stad beter toegankelijk zou maken voor mensen met een beperking.

“Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet.” Rolstoelgebruiker Suleyman Harrouch, ook gemeenteraadslid is voor Groen, is duidelijk als hij in de vernieuwde Torenstraat rijdt. “De kasseien werden dan wel heraangelegd maar de helling naar de afvoergoot is zo groot dat geen enkele rolstoelgebruiker hier het evenwicht kan behouden.”

“Ook mensen met een rollator en zelfs het personeel van het cultuurcentrum dat hier geregeld met dienstkarretjes materiaal moet vervoeren ...