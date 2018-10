Populaire pater krijgt nieuw museum in eigen dorp: "Nu zijn we zeker dat hij nooit vergeten wordt"

125 jaar geleden is pater Constant Lievens overleden. Toch is hij niet vergeten in zijn dorp Moorslede. Zaterdag werd er in de Sint-Martinuskerk een tentoonstelling geopend ter ere van de missionaris.

In 2018 is het precies 125 jaar geleden dat de in Moorslede geboren pater Constant Lievens stierf. Hij werkte enkele jaren als missionaris in de regio rond Ranchi in India. Daar wordt zijn werk voor de lokale bevolking tot op vandaag nog enorm gewaardeerd. “Het werk van vele missionarissen wordt vaak vergeten. Maar de naam van Pater Lievens is van generatie op generatie doorgegeven. Vandaag zijn we helemaal zeker dat hij nooit vergeten zal worden”, zei minister Geert Bourgeois (N-VA ...