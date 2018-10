Hier leer je omgaan met de verschrikkelijke diagnose van jongdementie: “Ik schrok van wat mijn man nog wél kon”

Kruishoutem - Lucht en ruimte bieden voor mensen met jongdementie, dat is waar het Bi-Ventielbos in Kruishoutem voor staat. Zondag werd het bos onder grote belangstelling geopend.

Het Bi-Ventielbos, vlakbij de Zandvlooi, is een themabos over jongdementie dat aan de wereld wil tonen wat jongdementie is en vooral ook wat de mensen met jongdementie wél nog kunnen. In het bos staat info over de aandoening, getuigenissen, kunstwerken van mensen met jongdementie en een voorstelling van de werking van vzw Het Ventiel. “We stampten de vzw uit de grond toen mijn man zes jaar geleden de harde diagnose jongdementie kreeg”, legt initiatiefneemster Gudrun Callewaert uit. “In 2013 nam mijn man deel aan Te Gek?!, een project waarbij jongdementen samen met enkele BV’s de Mont Ventoux beklommen. Ik was zo geschrokken van wat mijn echtgenoot nog kon en hoe sterk de band onder elkaar was. Op die Ventoux besliste ik dat er iets moest gebeuren. Enkele maanden later werd Het Ventiel opgericht, een buddywerking voor mensen met jongdementie.”

Dankzij Het Ventiel zijn zo’n 75 jongdemente personen en evenveel vrijwilligers dichter bij elkaar gebracht en wordt de problematiek van jongdementie beter belicht. Getuige daarvan zijn een rist BV's die zich achter Het Ventiel schaarden. Zo waren gouverneur Jan Briers, presentator Xavier Taveirne, voorzitter Rick De Leeuw en peter Wim Opbrouck aanwezig op de opening. “Het bos komt er door Jan Van Huffel en Astrid Van Huffel, die deze grond beschikbaar stelden nadat wij op bezoek waren geweest in hun LozerLodge met enkele patiënten en buddy's. Het bos moet letterlijk en figuurlijk lucht geven aan Het Ventiel en mensen met jongdementie. Wie een donatie doet, krijgt hier een eigen boompje.” Er staan intussen zo'n achthonderd boompjes. “Het wandelpad in het bos vormt het logo van Het Ventiel. Het Bi-Ventielbos dankt zijn naam aan Brigitte, een vriendin van Astrid Van Huffel die betrokken was bij de activiteiten van Het Ventiel.