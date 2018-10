“We moeten praten, ik vrees dat je een pedofiel bent”

“We zagen hoe zijn ogen blonken als hij jongens tussen 15 en 17 zag. We merkten nu en dan wel iets, maar zagen nooit dubieuze dingen”, zei Margriet Hermans over de net overleden Walter Capiau. Volgens de Stop it Now!-hulplijn had ze beter kunnen ingrijpen. Want spreken over pedofilie kan seksueel misbruik van kinderen verhelpen. Daarom heeft de hulplijn nu een handleiding geschreven over wat te zeggen als je jouw partner, familielid, vriend of collega verdenkt. “Beter erover spreken, dan ingrijpen als het te laat is.”