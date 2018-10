Familiebedrijf in het oog van de storm: “Uitbreiding in onze dorpskern? Onze kinderen moeten nu al tussen de vrachtwagens door manoeuvreren”

Het peulvruchtverwerkend familiebedrijf van de familie Braet-De Vos zit in het oog van de storm omdat het twee loodsen wil vernieuwen, de buurt is bang voor een uitbreiding en zette al een petitie op poten tegen de plannen. “Deze uitbreiding kunnen we niet zomaar aanvaarden in de dorpskern van Sint-Laureins”, zeggen bezorgde buren.

Het bedrijf Braet-De Vos is al meer dan honderd jaar een gevestigde waarde in Sint-Laureins. Het verhaal van de familie Braet start in 1844 toen een windmolen gebouwd werd in de Dorpsstraat. De bloemmolen werd in 1886 gekocht door Honoré De Vos en werd zo de start van wat nu het peulvrucht verwerkend bedrijf Braet-De Vos is. “We kopen voornamelijk peulvruchten op, die we reinigen voor onder andere Unilever, Knorr, Liebig, Royco en Nestlé” vertelt Jan Braet, voormalig zaakvoerder ...