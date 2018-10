In Heist-op-den Berg is de strijd om de sjerp er één tussen vier cafébazen: “Wij weten wat er écht bij de mensen leeft”

In Heist-op-den-Berg zal er volgende week zondag drank genoeg zijn om de verkiezingsnederlaag te verdrinken, of te klinken op het succes. Want maar liefst vier Heistse lijsttrekkers zijn gepokt en gemazeld achter de toog. De strijd om het gemeentehuis wordt volgende week in Heist dus ook een beetje de strijd tussen cafébazen.

Brouwers en cafébazen waren vroeger al populair bij de lijstvorming en dat is in Heist blijkbaar niet echt veranderd. In het federale parlement kennen ze David Geerts al sinds 2004 als de cafébaas uit Heist. Sinds zes jaar is de sp.a’er ook schepen in Heist. “Ik werkte van mijn veertiende in de horeca om mijn studies te betalen en daarna ben ik met Den Hosp mijn eigen café begonnen aan de Heistse berg. Ik probeer in het weekend mee te werken in de zaak. En de administratie, daar maak ik ’s nachts ...