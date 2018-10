Filip Dewinter: “We voeren in zeven gemeenten gesprekken met N-VA over coalities of gedoogsteun”

Antwerpen - “We zijn in een zevental Antwerpse randgemeenten aftastende gesprekken aan het voeren met de lokale N-VA-afdelingen over een eventuele samenwerking na de gemeenteraadsverkiezingen”, dat zegt Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter aan Het Nieuwsblad Online. “Het is duidelijk dat de lokale N-VA-burgemeesters en verkozenen bereid zijn om het cordon en het veto van Bart De Wever aan hun laars te lappen.”

“We zijn in een zevental gemeenten in de rand van Antwerpen gevraagd door de lokale afgevaardigden en burgemeesters van N-VA om te bekijken of er mogelijkheden zijn om tot een coalitie te komen”, dat zegt Antwerps Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter aan Het Nieuwsblad Online. “Schijnbaar is de N-VA op lokaal vlak, door de mindere peilingen, bereid om zich niets aan te trekken van het cordon sanitair én het veto van Bart De Wever (die gaf al meerder malen aan dat een coalitie met Vlaams Belang in Antwerpen uitgesloten is nvdr.).”

“Dit zijn aftastende gesprekken, er staat nog niets op papier, maar het is duidelijk dat de lokale N-VA-meerderheden in het zadel willen blijven. Daar kunnen wij het verschil maken.”

Formele gesprekken

In de lokale politiek wordt er doorgaans veel gepraat, maar volgens Dewinter gaan deze gesprekken wel degelijk verder dan een informele babbel tussen pot en pint. “Ja, een aantal van die gesprekken waren informeel, maar anderen vonden plaats op nadrukkelijke vraag van de N-VA, in de vorm van een vergadering. Formele gesprekken dus.”

Over welke gemeenten het gaat, wil Dewinter niet kwijt. “Anders blazen we alles op voorhand op, dat willen we natuurlijk niet. Want N-VA moet er niet uit, wij moeten er gewoon in. De algemene bereidheid van onze partij om een rechtse meerderheid te steunen, desnoods vanuit de oppositiebanken, is er altijd geweest. Het is perfect mogelijk dat zulks de uitkomst wordt van die gesprekken. Daartoe zijn wij ook bereid, als er rekening gehouden wordt met onze prioriteiten.”

Niet enkel in Antwerpen

Bovendien zouden de gesprekken zich niet beperken tot de provincie Antwerpen. “Ik kan enkel voor Antwerpen spreken”, zegt Dewinter. “Maar ik heb zondag op een nationale meeting gesproken met verschillende andere lijsttrekkers en daar heb ik hetzelfde verhaal te horen gekregen.”

Volgens N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann is er geen sprake van formele gesprekken. “Het Vlaams Belang wil zich in de belangstelling werken met onzin”, laat hij weten in een summiere mededeling.